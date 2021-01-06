Fatih Terim'in cezası sona erdi

Süper Lig'in 17. haftasında dün akşam Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Antalyaspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yapıldı.



Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımını; Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Donk, Saracci, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne ilk 11'i ile çıkardı.



Terim, 16. haftada sahasında golsüz berabere kaldıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inde görev verdiği Marcao, Emre Kılınç ve Arda Turan'ın yerine Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Diagne'yi sahaya sürdü.



5 maçtan 4'e inmişti



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Fatih Karagümrük mücadelesinde kırmızı kart görmesi ve hakemle dialoğu sonrasında 5 resmi müsabakadan men cezası vermişti. Tahkim Kurulu, itiraz sonrasında bu cezayı 4'e indirmişti.



Göztepe, Trabzon ve Antalya maçlarının ardından dünkü Konyaspor maçında da takımının başında yer alamayan Terim, cezasını itibariyle tamamladı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu tribününde takip eden Fatih hoca, cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda Gençlerbirliğiyle oynanacak maçta kulübeye geri dönecek.



