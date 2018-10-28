Fatih Terim'in bugün için uyarısı; 'Yasak'

Galatasaray, bugün Malatya'da kritik bir maça çıkıyor... Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Schalke karşısında ortaya konulan kötü futbolu unutturup, Malatya deplasmanından galibiyetle dönerek derin bir nefes alma hedefinde.Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi de moral depolama amacında olan Cimbom, dillere pelesenk olan "Deplasman fobisi" kavramını da yeniden hortlatmak istemiyor.Teknik patron Fatih Terim de oyuncularına "Derbi"nin konuşulmasını yasakladı. Takımına "Derbinin D'sini duymak istemiyorum" diye seslenen Terim, "Aklınızda tamamen Malatyaspor maçı ve alacağımız 3 puan olsun" ifadelerini kullandı.Schalke ile oynanan karşılaşmayı futbolcularıyla tekrar değerlendiren tecrübeli hoca, özellikle orta sahadaki ve hücuma çıkarken yapılan top kayıplarına dikkat çekti. Schalke karşılaşmasında 10 top kaybı yapan Badou Ndiaye ile Younes Belhanda'yı top kayıpları konusunda uyaran Terim, orta alanda riskli paslaşmayı yasakladı. Bu kayıpların takımı ekstra olarak yorduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, savunma derinliği oluşturulması üzerinde de durdu. Bursa maçında çok pozisyon hatası yapan Ömer Bayram'la da görüşen Terim,dedi.Galatasaray'da eksikler can sıkarken, Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart sınırında bulunan Mariano'ya teknik direktör Fatih Terim uyarılarda bulundu. Mariano'dan gereksiz faullerden kaçınmasını isteyen Terim, "Sahada rakiple ve hakemle diyaloğa girme" dedi.