Fatih Terim'in Beşiktaş planı!

Kayseri galibiyetiyle keyfi yerine gelen Fatih Terim şampiyonluk için, Beşiktaş derbisine kadar oynanacak 8 maçı gözüne kestirdi. İşte detaylar....

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Fatih Terim'in Beşiktaş planı!
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16 Mart 2021 12:15
Üst üste kaybedilen 5 puanın ardından Kayserispor'u yenen Galatasaray'da moraller yerine geldi. Yeniden gözünü zirveye diken teknik direktör Fatih Terim'in kurmaylarıyla yaptığı toplantıda sezonun geri kalan bölümünü masaya yatırdığı öğrenildi.

"EN BÜYÜK FAVORİ BİZ OLURUZ"
Tecrübeli hocanın 40. haftadaki Beşiktaş derbisine kadar oynanacak 8 maçı gözüne kestirdiği ve "Eğer 9'da 9 yaparsak şampiyonluk yolunda en büyük favori biz oluruz" dediği belirlendi.

ÇOK ZORLU SINAVLARA ÇIKACAK
Cimbom 8 haftalık bölümde Hatay, Antalya ve Göztepe gibi üç zorlu deplasmanın yanı sıra evinde Trabzon sınavına da çıkacak. Galatasaray'ın 8 maçtan kaç puan çıkaracağı merak konusu..



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