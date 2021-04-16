Fatih Terim'in Belhanda cevabı; 'Mayıstan sonra siz de yoksunuz'

Galatasaray'da Younes Belhanda ile yolların ayrılmasının yankıları devam ediyor. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki diyalog ortaya çıktı.



İkili arasındaki son fikir ayrılığı bir ay önce Younes Belhanda'da yaşanmıştı. Mustafa Cengizîn yönetime yönelik zemin konusundaki açıklamaları nedeniyle Belhanda'yı gönderme kararı aldığı ancak Terim'den onay çıkmadığı yazıldı.



Bunun üzerine Florya'ya telefon açan Başkan, "Hocam Belhanda'nın sözleşmesini feshediyoruz. Zaten mayıs ayından sonra kontratını uzatmayacaktık" ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Fatih Terim ise cevap olarak, "Mayıstan sonra siz de yoksunuz başkanım" cevabıyla seçimi ima etti.



İLK AÇIKLAMA BÖYLE GELMİŞTİ



Fatih Terim, Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi hakkında Kayserispor maçı öncesi, "İki sene üst üste şampiyon olduğumuz dönemde bu takım beni de gönderdi ama ben Galatasaray'a küsmedim. Dolayısıyla bunun bir kaos ya da kriz yaratmasına izin veremeyiz. Belhanda'yı tıpkı Didier Drogba ve Felipe Melo'yu nasıl uğurladıysak öyle uğurladık. Dört sene bize hizmet etmiş bir oyuncumuzdu. Kendi emeğine yakışır bir şekilde yolcu ettik" ifadelerine yer vermişti



