Fatih Terim'in Başkent'te yaptığı soyunma odası konuşması

Gençlerbirliği maçı sonrası basın toplantısında sert konuşan Fatih Terim, soyunma odasında ise adeta esip gürledi.
Fanatik Gazetesi'nde şu haber yer aldı;
İmparator'un, "Bir Galatasaray futbolcusu böyle oynamaz. Buna hakkınız yok. Yenersin, yenilirsin ayrı. Ancak böyle ruhsuz, isteksiz bir görüntüde olamayız. Bunu asla kabul etmiyorum. Bu şekilde devam ederse canımız çok yanar. Ocak'ta da gerekeni yaparız. Kimsenin şüphesi olmasın" dediği öğrenildi.
Terim takıma 3 gün izin verirken, 8. haftadaki Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına da bugün başlandı. Fatih hoca, milli arada da sert uyarılarını sürdürecek.
TÜMER METİN NE DEMİŞTİ?
"Hoca sıkı döndü cezadan. Uzun zamandır maç sonu röportajı, yedek kulübesi yoktu. Hoca harlı döndü, ateşli döndü, bildiğimiz hoca gibi döndü. Hocanın bu halini belli ki oyuncular unutmuş, şimdi hatırlarlar. Çok keyifli adamdır, çok iyi tarafları vardır hayata dair, insana dair. Eleştirebileceğin, tasvip etmeyeceğin çok yanı vardır ama çok pozitif tarafları vardır. Özellikle işler iyi gidiyorken, keyfi yerindeyken, lokumdur. Bu durum, hocanın en zor hali. Bir şampiyonluk kutlamasında sahnede hoca kupayı tutarken, bunca sene sonra aynı hırs, aynı azimle kupaya sarıldı diye manşetler vardı. Hoca her daim öyle yaşar.
"Bir maç içinde de öyle yaşar. Oynadığı ilk maç için de aynı hırs, tutku ve azimle yaşar. Hoca iklimlendiricidir, kendi iklimini oluşturur ve oyuncu topluluğunun da kendisi gibi düşünmesini ister. Hoca bu akşam bu topluluk benim gibi düşünmüyor, ben sopamı çıkarırım ve herkesi de hizaya sokarım diyor. "Fatih Terim uzun vadede planı, devre arasını düşünüyordur ama bu hafta milli takıma gidenler şanslı Galatasaray'da. Milli takıma gidenler yırtar ama Florya'da kalanlar yanmış. 15 gün geçmez Florya'da hocayla, geçmez."
Son 30 yılın en kötü lig başlangıcına imza atan Galatasaray, 7 haftalık periyotta sadece 2 galibiyet aldı. Daha da önemlisi bu süreçte sadece 6 gol attı. Lig sonuncusu Gençlerbirliği karşısında oynanan kötü futbol ise tam anlamıyla bardağı taşırdı. Teknik direktör Fatih Terim basın toplantısında değişim sinyalleri verirken, sert mesajlar gönderdi, "Ocak'a kadar herkes sabredecek. Neler olacağını göreceksiniz" dedi. İşte Fatih hocanın Ocak planı...
İKİ BEK DEĞİŞİYOR
İmparator, öncelikle Galatasaray'ın iki bekini değiştirecek. 33 yaşındaki Mariano ve Nagatomo'dan verim alamayan, iki ismin de temposuz futbolunu yetersiz bulan Terim, buraya yeni transfer düşünüyor. Linnes'i de yeniden takıma monte etmeye hazırlanıyor.
HAYAL KIRIKLIĞI SELÇUK
Fatih hocanın Gençlerbirliği maçında en büyük hayal kırıklığı, Selçuk İnan oldu. Geldiğinden bu yana her şeye rağmen Selçuk'a şans tanıyan ve 'sözleşmesini uzatın' talimatını veren tecrübeli hoca, kaptanın üstünü çizdi. Terim, bir sürpriz olmazsa artık Selçuk'a şans vermeyecek.
YILDIZLARA SERT UYARI
Falcao'nun ardından takımın en çok kazanan oyuncuları arasında yer alan Feghouli ve Belhanda, sezon başından beri kötü. Koşmayan, mücadele etmeyen ve umursamaz tavırlar içinde olan iki futbolcu sert şekilde uyarılacak. Devre arasında ise iyi teklif gelirse, değerlendirmeye alınacak. "Bir Galatasaray futbolcusu böyle oynamaz. Buna hakkınız yok. Yenersin, yenilirsin ayrı. Ancak böyle ruhsuz, isteksiz bir görüntüde olamayız. Bunu asla kabul etmiyorum. Bu şekilde devam ederse canımız çok yanar. Ocak'ta da gerekeni yaparız. Kimsenin şüphesi olmasın"
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Fanatik Gazetesi'nde şu haber yer aldı;
İmparator'un, "Bir Galatasaray futbolcusu böyle oynamaz. Buna hakkınız yok. Yenersin, yenilirsin ayrı. Ancak böyle ruhsuz, isteksiz bir görüntüde olamayız. Bunu asla kabul etmiyorum. Bu şekilde devam ederse canımız çok yanar. Ocak'ta da gerekeni yaparız. Kimsenin şüphesi olmasın" dediği öğrenildi.
Terim takıma 3 gün izin verirken, 8. haftadaki Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına da bugün başlandı. Fatih hoca, milli arada da sert uyarılarını sürdürecek.
TÜMER METİN NE DEMİŞTİ?
"Hoca sıkı döndü cezadan. Uzun zamandır maç sonu röportajı, yedek kulübesi yoktu. Hoca harlı döndü, ateşli döndü, bildiğimiz hoca gibi döndü. Hocanın bu halini belli ki oyuncular unutmuş, şimdi hatırlarlar. Çok keyifli adamdır, çok iyi tarafları vardır hayata dair, insana dair. Eleştirebileceğin, tasvip etmeyeceğin çok yanı vardır ama çok pozitif tarafları vardır. Özellikle işler iyi gidiyorken, keyfi yerindeyken, lokumdur. Bu durum, hocanın en zor hali. Bir şampiyonluk kutlamasında sahnede hoca kupayı tutarken, bunca sene sonra aynı hırs, aynı azimle kupaya sarıldı diye manşetler vardı. Hoca her daim öyle yaşar.
"Bir maç içinde de öyle yaşar. Oynadığı ilk maç için de aynı hırs, tutku ve azimle yaşar. Hoca iklimlendiricidir, kendi iklimini oluşturur ve oyuncu topluluğunun da kendisi gibi düşünmesini ister. Hoca bu akşam bu topluluk benim gibi düşünmüyor, ben sopamı çıkarırım ve herkesi de hizaya sokarım diyor. "Fatih Terim uzun vadede planı, devre arasını düşünüyordur ama bu hafta milli takıma gidenler şanslı Galatasaray'da. Milli takıma gidenler yırtar ama Florya'da kalanlar yanmış. 15 gün geçmez Florya'da hocayla, geçmez."
Son 30 yılın en kötü lig başlangıcına imza atan Galatasaray, 7 haftalık periyotta sadece 2 galibiyet aldı. Daha da önemlisi bu süreçte sadece 6 gol attı. Lig sonuncusu Gençlerbirliği karşısında oynanan kötü futbol ise tam anlamıyla bardağı taşırdı. Teknik direktör Fatih Terim basın toplantısında değişim sinyalleri verirken, sert mesajlar gönderdi, "Ocak'a kadar herkes sabredecek. Neler olacağını göreceksiniz" dedi. İşte Fatih hocanın Ocak planı...
İKİ BEK DEĞİŞİYOR
İmparator, öncelikle Galatasaray'ın iki bekini değiştirecek. 33 yaşındaki Mariano ve Nagatomo'dan verim alamayan, iki ismin de temposuz futbolunu yetersiz bulan Terim, buraya yeni transfer düşünüyor. Linnes'i de yeniden takıma monte etmeye hazırlanıyor.
HAYAL KIRIKLIĞI SELÇUK
Fatih hocanın Gençlerbirliği maçında en büyük hayal kırıklığı, Selçuk İnan oldu. Geldiğinden bu yana her şeye rağmen Selçuk'a şans tanıyan ve 'sözleşmesini uzatın' talimatını veren tecrübeli hoca, kaptanın üstünü çizdi. Terim, bir sürpriz olmazsa artık Selçuk'a şans vermeyecek.
YILDIZLARA SERT UYARI
Falcao'nun ardından takımın en çok kazanan oyuncuları arasında yer alan Feghouli ve Belhanda, sezon başından beri kötü. Koşmayan, mücadele etmeyen ve umursamaz tavırlar içinde olan iki futbolcu sert şekilde uyarılacak. Devre arasında ise iyi teklif gelirse, değerlendirmeye alınacak. "Bir Galatasaray futbolcusu böyle oynamaz. Buna hakkınız yok. Yenersin, yenilirsin ayrı. Ancak böyle ruhsuz, isteksiz bir görüntüde olamayız. Bunu asla kabul etmiyorum. Bu şekilde devam ederse canımız çok yanar. Ocak'ta da gerekeni yaparız. Kimsenin şüphesi olmasın"
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