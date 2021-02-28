Fatih Terim'in Altınordu'dan iki prensi

Galatasaray'da üst üste gelen galibiyetlerin ardından keyifler yerinde. Sarı-kırmızılılarda özellikle devre arası gerçekleşen transferler Fatih Terim'i çok memnun etti. Her basın toplantısında takviyeden bahseden tecrübeli hocanın, gelen başarılı sonuçların ardından ne kadar nokta atış hamlesi yaptığı gözler önüne serildi.Sarı-kırmızılılarda özellikle Mostafa Mohamed'in performansı Falcao ve Diagne'den sonra camiada büyük mutluluk yaşattı. Mısırlı forvet bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 6 gol kaydetti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor forması giyen Ali Akman'ı Frankfurt'a kaptırdıktan sonra yine radarına TFF 1. Lig'de forma giyen iki ismi aldı.Altınordu forması giyen 18 yaşındaki Enis Destan, bu sezon 17 karşılaşmada 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.İzmir ekibinde forma giyen bir diğer isim ise Burak İnce. 16 yaşındaki genç futbolcu bu sezon 19 karşılaşmada 4 gol kaydetti.