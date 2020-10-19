Fatih Terim'in Alanyaspor için uyarısı; "Sıkıntıya sokarlar"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı öncesinde takımını uyardı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Fatih Terim'in Alanyaspor için uyarısı; 'Sıkıntıya sokarlar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2020 12:32
Bu hafta mutlaka kazanmak isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularına lider Alanyaspor'la ilgili uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.

Terim, "İzin verirsek bitiricilikleri ile bizi sıkıntıya sokabilirler. Duran top vermememiz lazım. Ara toplardan pozisyon yaratma konusunda iyiler. Çok kolay gol pozisyonuna giriyorlar. Bireysel yetenekleri fazla olan bir ekip" diyerek konukları hakkında bilgiler verdi.

Her pozisyonun altın değerinde olduğunu belirten başarılı teknik adam, bunları gole çevirmelerinin önemine değindi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için