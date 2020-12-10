Fatih Terim'in 'A planı' Diagne, 'B Planı' Babel

Falcao'yu gözden çıkaran Galatasaray'da ara transfere kadar Babel ve Diagne ikilisiyle yola devam edilecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in 'A planı' Diagne, 'B Planı' Babel
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10 Aralık 2020 09:48
Çıktığı son 3 maçta da gol atmayı başaran Mbaye Diagne'nin performansı, teknik heyeti bir hayli memnun etmiş durumda.

Daha önce ileri uçta görev verildiğinde başarılı sınavlar çıkaran Babel de hem ikinci santrfor hem de yeri geldiğinde kanatlarda takıma destek verecek.

Hem kalan maçlarda ortaya koyacakları grafik hem de ara transferde yapılması planlanan takviyelerin durumu, bu ikilinin gelecekteki akıbetini belirleyecek.




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