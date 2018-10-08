Fatih Terim'in 9 puanlık Donk hamlesi

, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken,'un kritik golü Fenerbahçe - Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçlarının ardından çok daha fazla değerli hale geldi.Galatasaray'a 87. dakikada attığı golle 3 puanı getiren Ryan Donk, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin de kayıplarıyla bir anlamda 9 puan birden kazandırmış oldu.Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 2'şer puan kaybederken Beşiktaş da deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 2 puan kaybetmiş oldu.Galatasaray da sahadan 3 puanla ayrılınca bir anlamda Ryan Donk'un kritik kafa vuruşu sarı-kırmızılı takıma 9 puanlı bir avantaj getirmiş oldu.