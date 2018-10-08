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Fatih Terim'in 9 puanlık Donk hamlesi

Süper Lig'in 8. haftası tamamlanıp milli araya girilirken, Ryan Donk'un attığı gol Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarının ardından bir anlamda Galatasaray'a 9 puan kazandırmış oldu.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'in 9 puanlık Donk hamlesi
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08 Ekim 2018 09:53
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken, Ryan Donk'un kritik golü Fenerbahçe - Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçlarının ardından çok daha fazla değerli hale geldi.

Galatasaray'a 87. dakikada attığı golle 3 puanı getiren Ryan Donk, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin de kayıplarıyla bir anlamda 9 puan birden kazandırmış oldu.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 2'şer puan kaybederken Beşiktaş da deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 2 puan kaybetmiş oldu.

Galatasaray da sahadan 3 puanla ayrılınca bir anlamda Ryan Donk'un kritik kafa vuruşu sarı-kırmızılı takıma 9 puanlı bir avantaj getirmiş oldu.

Antalyaspor 0 - 1 Galatasaray
Fenerbahçe 0 - 0 Medipol Başakşehir
Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş

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