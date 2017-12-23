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Fatih Terim'in 2 yerli, 2 yabancı takviye hedefi

Önceliği sol beke vererek devre arasında takıma 4 transfer isteyen Terim, ilk görüşmede Filipe Luis ve Kevin Mirallas isimlerini onayladı. Yerli oyuncular için ise rapor hazırlanıyor

Kaynak: Sabah
Fatih Terim'in 2 yerli, 2 yabancı takviye hedefi
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23 Aralık 2017 10:21
Bu sezon şampiyonluğu olmazsa olmaz olarak gören Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önceki gün Fatih Terim ile yaptığı görüşmede transferi de masaya yatırdı.

Bu konudaki sözlerine, "Takımdaki yerlileri kazanacağım. Bizim için en önemli olan budur" diye başlayan Terim, transferde de önceliğin sol beke verilmesini istedi.

Yapılan zirvede 2 yerli, 2 yabancı takviyesinde hemfikir olundu. Sarı-kırmızılı yönetimin bir süredir takip ettiği Atletico Madrid'in sol beki Filipe Luis ve Everton'dan ayrılmak isteyen Belçikalı sol açık Kevin Mirallas'a onay veren tecrübeli çalıştırıcının, yerli oyuncu transferi için ise yönetime bir rapor sunacağı öğrenildi.

Filipe Luis'in bonservisi konusunda da Atletico Madrid'le pazarlıklar devam ediyor. 32 yaşındaki sol bek için 2 milyon Euro gözden çıkarılmış durumda.



SELÇUK VE HAKAN BALTA GÖREVE

Bu arada Terim, Tudor'un takımdan sildiği Selçuk İnan'a ayağının tozuyla 'hazır ol' mesajını verdi. Lisans çıkarılmayan Hakan Balta da Terim'in ikinci yarı planlarında yer alıyor



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