Galatasaray'ın yıllardır dilinden düşmeyen ve uygulamada da görülen "Mayıslar bizimdir" sözü bu defa hayata geçecek mi? Takımın başında yine camianın çok güvendiği ve şampiyonlukların teknik adamı Fatih Terim var. Ancak bu defa ipler Aslan'da değil Beşiktaş'ta...



Buna rağmen tecrübeli teknik adam önümüzdeki nisan ayını çok ama çok kritik olarak görüyor. Aslan'ın bu zaman diliminde birbirinden önemli altı maçı var. Üç içeride üç dışarıda. Gerçi iç sahada zeminin kötü olmasından dolayı deplasman avantaj gibi de görülebilir.



EN ZORU TRABZONSPOR



İlk önce Hatay deplasmanına gidecek olan sarı kırmızılılar devamında Karagümrük ile içeride karşılaşacak.



Göztepe deplasmanı sonrası ise Türk Telekom'da belki de nisan ayının en zor sınavı olan Trabzonspor mücadelesi oynanacak. Ardından da Antalya deplasmanı ve içeride Konya maçı var. Terim bu sınavları kayıpsız geçmeleri hâlinde mayıs ayının daha rahat geçeceği görüşünde.



Hem tecrübeli olmaları hem de psikolojik üstünlüğü ellerine alacak olmalarının verdiği düşünceyle. Bu çerçevede nisan ayı çok ama çok kritik.



NİSAN MAÇLARI



* Hatay (D)

* Karagümrük

* Göztepe (D)

* Trabzonspor

* Antalya (D)

* Konya



MAYIS MAÇLARI



* G.Birliği (D)

* Beşiktaş

* Denizlispor (D)

* Yeni Malatya



