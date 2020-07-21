Fatih Terim'in 16'lık gözdesi; Yusuf Demir

Galatasaray'da altyapıdaki yetenekleri yakından takip eden Fatih Terim, gurbetçi gençlerle de ilgileniyor.

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Fatih Terim'in 16'lık gözdesi; Yusuf Demir
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21 Temmuz 2020 13:17
Altyapıdaki yetenekli isimleri yakından takip eden Fatih Terim'in bir gözü de gurbetçi gençlerde...

Henüz 16 yaşında olmasına rağmen Rapid Wien'de A takıma kadar yükselen Yusuf Demir, Terim'in dikkatini çeken isimler arasında…

Süper Lig'deki tüm takımların genç oyuncuların peşinde koştuğu dönemde Yusuf'u gündemine alan tecrübeli hoca, transferi için gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti..



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