Galatasaray, Beşiktaş'a 2-0 yenilirken bunda Diagne'nin kırmızı kart görüp eksik kalması da etkili oldu.



"Büyük maçlarda eksik kaldığınızda sonuç pek de istediğimiz gibi olmuyor" diyen Fatih Terim, "Defansif anlamda planlarımızı yerine getirdik ama ön alanda başarılı olduğumuz söylenemez. Açıkçası bu da beni üzüyor" dedi. Yarın Denizli ile karşılaşacaklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Daha çok maç var, telafi edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Galatasaray derbide Beşiktaş'a 2-0 kaybederken, baştan sona kadar galibiyetten uzak bir futbol sergiledi. Bu durum istatistiklere de net bir şekilde yansıdı. İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçındaki hücum karnesi:



* 9 şut çekti, sadece 2 isabet (Emre Akbaba/Marcao) sağlayabildi.



* İlk yarıda 1 ikinci yarıda 2 kez olmak üzere Beşiktaş ceza sahasına sadece 3 kez top sürebildi.



* İlk yarıda Beşiktaş ceza sahasına atılan 16 toptan sadece 2'si yerini buldu.



* Toplamda 284 pas yapıp 245'inde başarılı olurken Beşiktaş 404 isabetli pas yaptı.



