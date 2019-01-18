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Fatih Terim'i kızdırdılar: "Ne yapıyorsanız yapın!"

İmparator Fatih Terim'in, Ozan Kabak, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli için 'Satmayın' demesine rağmen başka kulüplerle görüşülmesine sinirlendiği ifade edildi.

Fatih Terim'i kızdırdılar: 'Ne yapıyorsanız yapın!'
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18 Ocak 2019 12:08
Son olarak Younes Belhanda ve Ozan Kabak transferinin öncesinde Galaasaray yönetimi ile Fatih Terim arasında iplerin gerildiği ifade edildi.

Fatih Terim'in Bafetimbi Gomis ile başlayan yıldız oyuncu satıp yerine hiç kimseyi getirememe sürecinden çok bunaldığı ve bu sıkıntısını yönetime ilettiği belirtildi. Belhanda, Feghouli ve Ozan Kabak konusunda Fatih Terim'den habersiz kulüplerle pazarlıklar yapılmasının, deneyimli teknik adamı hem gücendirdiği hem de kızdırdığı anlaşıldı.

Younes Belhanda'nın Al Ittihad ile görüşmesine izin verilmesi ve kafasının karıştırılmasına çok sinirlenen Fatih Terim'in, bu kez Ozan Kabak için Stuttgart ile anlaşılıp sonra Florya'da kendisine iletilmesine tepki gösterdiği ifade edildi.

"KADRO, HER GEÇEN GÜN DAHA KÖTÜYE GİDİYOR"

Terim'in, "Takımı ileriye götürmek yerine her gün daha kötüye gidiyoruz. Bu taraftar bizden şampiyonluk ve Avrupa'da başarı bekliyor. Bizim kadromuz ise her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Gomis'in yerinin doldurulamamasının bedelini Şampiyonlar Ligi'nden elenerek ödedik. Ben söyleyeceğimi söyledim. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapın." şeklinde cevap verdiği kulislerde konuşuldu.

Öte yandan, Galatasaray yönetiminin hala bir golcü transfer edememesi ve Ankaragücü maçında bir tane bile 9 numara olmaması nedeniyle de sinirli olduğu kaydedildi.

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