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Fatih Terim'i düşündüren trafik!

Lider Galatasaray'ı lig ve Avrupa'da zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından üst üste zorlu maçlar oynayacak.

Kaynak: Milliyet
Fatih Terim'i düşündüren trafik!
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12 Ekim 2018 03:59
Lider Galatasaray'ı lig ve Avrupa'da zorlu bir fikstür bekliyor. Cim-Bom, milli aranın ardından üst üste zorlu maçlar oynayacak.

Sarı-kırmızılılar ilk olarak ligde Bursaspor'u ağırlayacak ve sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile yine sahasında karşılaşacak. Bu maçın ardından Malatya'ya gidecek olan Aslan, Evkur Yeni Malatyaspor ile zorlu bir puan mücadelesine çıkacak.

Galatasaray sonraki hafta Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak. Bu derbinin ardından Cim-Bom, Schalke deplasmanına gidecek. Aslan, Almanya seyahatinin ardından ise soluğu Kayseri'de alacak. Galatasaray, Devler Ligi'ndeki bir maçtan sonra yine zorlu bir deplasmana çıkacak.

Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi bu zorlu periyottan takımı güvenle çıkarmak için çalışmalara başladı.

Milli takımlarda 9 futbolcunun bulunması nedeniyle hazırlıklar istenen düzeyde olmazken, ağırlıklı olarak rakip analizleri, rekabetin artırılması için diğer futbolcuların fiziksel olarak iyi duruma gelmesi gibi noktalara ağırlık verildiği belirtildi.

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