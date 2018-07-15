Fatih Terim'i düşündüren sayı; 21

TERİM DE AÇIKLAMIŞTI! ''İKİ KALECİ YAZABİLİRİZ''

, Finansal Fair-Play konusunda UEFA ile yeni bir anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşma çerçevesinde Cim Bom'a; oyuncu satışından elde ettiği gelir kadar transfer yapma, bütçe kısıtlaması gibi birçok yaptırım geldi. Ancak Fatih Terim için bunlar sorun değil. İmparator'u en çok düşündüren kısıtlama, Şampiyonlar Ligi için 25 yerine sadece 21 oyuncunun kaydettirilecek olması. Bu durum, Terim'i kara kara düşündürüyor.Başarılı teknik adam, şimdiden 3 Eylül'de UEFA'ya bildirilecek liste için çalışmalarını yapıyor. Fatih Terim, 21 kişilik listeyi en verimli şekilde kullanmak için risk alıp, 3 yerine 2 kaleci bildirmeyi planlıyor. Terim ayrıca 11'de en çok görev verdiği oyuncuları yazdıktan sonra, kalan kontenjan için birden fazla mevkide oynayabilen, çok yönlü futbolcuları tercih edecek.Bunun belirlenmesinde, sezon öncesi hazırlık kampındaki performanslar etkili olacak.Fatih Terim geçtiğimiz gün Instagram TV'de konuyla ilgili kısa bir açıklama da yapmıştı.Fatih Terim, kaleci konusundaifadelerini kullandı.