Fatih Terim'i çıldırttılar; 'Size yakışıyor mu?'

UEFA Avrupa Ligi'nde yaş ortalaması 22 olan Benfica karşısında büyük bir hüsran yaşayan ve sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından adeta çılgına döndü.Karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, eleştiri oklarının hedefindeki Luyindama ve Marcao'ya sahip çıkarak N'Diaye ve Fernandao'yu eleştiren Terim'in soyunma odasındaki sözleri de adeta koridorlarda inledi.Sarı-kırmızılı futbolcuları çok sert bir dille uyaran Fatih Terim, "" dedi.Benfica karşısında alınan yenilgiden sonra ara vermeden Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Fatih Terim'in Florya'da hışmına uğrayan isimlerden biri de Onyekuru ve Diagne oldu.Onyekuru'nun bencil futbolunu eleştiren Terim, "Kendine çeki düzen ve her zaman bir takım oyuncusu olarak oyna" ifadelerini kullandı.