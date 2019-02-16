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Fatih Terim'i çıldırttılar; "Size yakışıyor mu?"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Benfica karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından soyunma odasındaki sözleri koridorlarda yankılandı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'i çıldırttılar; 'Size yakışıyor mu?'
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16 Şubat 2019 12:41
UEFA Avrupa Ligi'nde yaş ortalaması 22 olan Benfica karşısında büyük bir hüsran yaşayan ve sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından adeta çılgına döndü.

Karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, eleştiri oklarının hedefindeki Luyindama ve Marcao'ya sahip çıkarak N'Diaye ve Fernandao'yu eleştiren Terim'in soyunma odasındaki sözleri de adeta koridorlarda inledi.

Sarı-kırmızılı futbolcuları çok sert bir dille uyaran Fatih Terim, "Maçtaki halinizi görmek isteyen, duymak isteyen var mı? Bunları mı konuşalım! Topu alan ileri koşuyor, geri dönmüyorum. Hücuma giden, geri gelmiyor, ileri giden de bir daha savunmaya dönmüyor. Bu haliniz nedir böyle, bu futbol, bu anlayış size yakışıyor mu?" dedi.

Benfica karşısında alınan yenilgiden sonra ara vermeden Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Fatih Terim'in Florya'da hışmına uğrayan isimlerden biri de Onyekuru ve Diagne oldu.

Onyekuru'nun bencil futbolunu eleştiren Terim, "Kendine çeki düzen ve her zaman bir takım oyuncusu olarak oyna" ifadelerini kullandı.

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