Fatih Terim'i çıldırttı: Sofiane Feghouli!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sofiane Feghouli'nin ikinci yarıda yaptığı hatalar sonrası sinirlendi ve oyundan çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fatih Terim'i çıldırttı: Sofiane Feghouli!
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27 Eylül 2020 22:21
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin arka arkaya yaptığı top kayıpları teknik direktörü Fatih Terim'in sinirlenmesine neden oldu.

Müsabakanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın üst üste geliştirdiği hızlı ataklarda top son olarak sağ kanattaki Feghouli'ye geldi. Tecrübeli futbolcunun kötü ortalar yapması ve topu iyi değerlendirememesi üzerine saha kenarına kadar çıkan Terim, tepkisini gösterdi.

Fatih Terim, Feghouli'yi 70. dakikada oyundan alırken yerine Ryan Babel'i sürdü.



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