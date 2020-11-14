Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarının 19-26 Aralık tarihleri için seçim kararı alması sonrası, Florya'da tedirginlik yaratan bir durum oluşmuştu.



Başkan adaylığı konusunda Metin Öztürk, Cengiz Özyalçın, Burak Elmas ve Ali Fatinoğlu isimleri gündeme gelmişti. Başkan Cengiz'in, "Şu anda başkanlık için verdiğim bir karar yok, sağlığım sebebiyle ailem ve doktorlarım devam etmemi istemiyor" açıklaması da kafalarda soru işaretleri yaratmıştı.



Terim'in, sezon başında istediği ve gönderilmesini talep ettiği isimlerde bir hareket gerçekleşmedi. Sonrasında yönetimle arası açılan ancak daha sonra yapılan toplantının ardından devre arası için söz alan tecrübeli hocanın kafasında, Cengiz'in aday olmaması ya da olsa da seçilememesi halinde takıma gerekli takviyelerin nasıl yapılacağı konusunda soru işareti oluştu.



Hepsiyle görüşmeler sürüyor



Ancak Cengiz ve diğer yöneticilerin, Ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdükleri ve Fatih hocaya bu konuda garanti verdikleri konuşuluyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Cengiz, olası bir görevinden ayrılma durumunda bile kendisinden sonra gelecek yönetime, planlanan transferler için tam destek verecek.



Monaco'dan Onyekuru, Wolfsburg'dan Yunus Mallı, Fulham'dan Seri ve Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman için temasların başladığı ve tüm hızıyla da görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor.



