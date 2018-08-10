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Fatih Terim'e sürpriz ziyaret!

MKE Ankaragücü taraftarları, Galatasaray takımını Ankara'da kamp yaptığı otelde ziyaret etti. MKE Ankaragücü taraftarlarının otelde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya geldiği, deneyimli teknik adama sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı döneme ait fotoğrafını armağan ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
Fatih Terim'e sürpriz ziyaret!
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10 Ağustos 2018 12:06
MKE Ankaragücü taraftarları, Galatasaray takımını Ankara'da kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

 Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu açılış maçında bu akşam karşılaşacakları sarı-kırmızılı ekibin kamp yaptığı oteli ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, MKE Ankaragücü taraftarlarının otelde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya geldiği, deneyimli teknik adama sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı döneme ait fotoğrafını armağan ettiği kaydedildi.

 
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