Fatih Terim'e kızan Diagne, kulübeye uğramadı!

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Mbaye Diagne, Ankaragücü maçında oyundan çıkarken direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Fatih Terim'e kızan Diagne, kulübeye uğramadı!
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01 Kasım 2020 11:41
Galatasaray'da cezalı Falcao'nun yokluğunda ileri uçta görev yapan Mbaye Diagne yokları oynadı.

Teknik direktör Fatih Terim, ceza sahasında etkili olamayan, sadece 9 pas yapıp hiç şut atamayan Senegalli santrforu, 56. dakikada oyundan aldı.

Buna bozulan 29. yaşındaki oyuncu, kulübeye uğramadan direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

Terim Senegalli oyuncu için, "Ondan daha çok beklentim vardı. Sağdan soldan birçok top geldi.

Öncelik alması gerekirdi. İnşallah o da kendine dikkat eder, iyi oynar" yorumunu yaptı.



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