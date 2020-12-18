Fatih Terim'e kırmızı; "Hocayı attım' diye herkese anlat"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında kırmızı kart gördü. İşte o anda yaşananlar...

Haber; Sporx.com
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Fatih Terim'e kırmızı; 'Hocayı attım' diye herkese anlat'
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18 Aralık 2020 20:34
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na birkaç kez itiraz eden ve tepki gösteren Terim, müsabakanın 69. dakikasında kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, faul beklediği pozisyonda hakem Öğretmenoğlu'na şiddetle itiraz etti. Bu itirazların ardından kaptan Arda Turan'a sarı kart çıktı. Bunun üzerine çok sinirlenen Fatih Terim, "Sen nasıl bir hakemsin." diye bağırdı. Bunun üzerine Mustafa Öğretmenoğlu, Terim'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 

Sahayı terk ederken tepkisini sürdüren Terim, "Maçı katlettin. Onların da hakkını yiyorsun. Sen ancak bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam, 'Fatih hocayı attım' diye herkese anlat. Terbiyesiz, ahlaksız." diye bağırdı. 




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