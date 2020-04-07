Corona virüs testi ilk olarak pozitif çıkan Fatih Terim, durumunun iyiye gitmesi sonrası tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu. Bu haberin sevincini yaşayan Terim ailesine üzen bir haber İtalya'dan geldi.
İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'un usta muhabiri aynı zamanda Terim'in de Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Fatih Terim, 2000/01 sezonunda Fiorentina'nın teknik direktörlük görevini yürütmüştü.
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İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'un usta muhabiri aynı zamanda Terim'in de Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Fatih Terim, 2000/01 sezonunda Fiorentina'nın teknik direktörlük görevini yürütmüştü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın