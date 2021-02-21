Fatih Terim'e hakaret edene 1300 TL ceza

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hakaret eden kişinin cezaı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim'e hakaret edene 1300 TL ceza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2021 11:43
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisine hakaret eden bir kişi hakkında açtığı davanın sonucu belli oldu.

Fatih Terim, sosyal medya hesabından kendisine hakaret içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle Erdal B. hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "Hesap bana aittir fakat paylaşımın yapıldığı gün hesabıma giriş yapmak isterken kapalı olduğunu gördüm. Başkası benim hesabımdan yazmıştır" diyerek kendini savunan Ersin B., 1300 lira adli para cezasına çarptırıldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için