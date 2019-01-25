Fatih Terim'e günde 24 saat yetmiyor! Soluksuz mesai...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir yandan transferle bir yandan Göztepe maçı öncesi takımla yoğun bir şekilde ilgileniyor.İmparator'un, sürekli olarak transferle ilgili yönetimden bilgi aldığı ve bir yandan gözlemci ekibiyle gündeme gelen isimler üzerinde toplantılar yaptığı belirtildi. Terim'in, bir diğer yandan Göztepe'yi analiz edip, Belhanda'nın da yokluğunda uygun taktik arayışında olduğu kaydedildi.Fatih Terim'in, perşembe günü antrenman başında yapılan toplantıda, takımın Göztepe'yi çok ciddiye alması gerektiğinin altını çizerek, "Ankaragücü maçında oyunu bekliyorum. Tüm maç boyunca tempo bir şekilde oynayacağız. Tempolu oynarsak kazanırız. Sizden tam konsantrasyon ve 3 puan bekliyorum." dediği öğrenildi.Galatasaray, Göztepe ile 26 Ocak Cumartesi günü İzmir'de karşı karşıya gelecek. Lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunan sarı kırmızılı ekip, bu maçtan da 3 puan ile ayrılmak için konsantre oldu.