  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA
  •  
    Sinan Gümüş'e kanca! Önce Benfica, bu kez...
  •  
    Terim'den Alper Potuk transferine 2013 vetosu
  •  
    G.Saray'a rapor verdiler Transferde son durum

Fatih Terim'e günde 24 saat yetmiyor! Soluksuz mesai...

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, bir yandan transferle bir yandan puan kaybına tahammülü olmayan takımla uğraşıyor.

Kaynak: AA
Fatih Terim'e günde 24 saat yetmiyor! Soluksuz mesai...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2019 13:20
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir yandan transferle bir yandan Göztepe maçı öncesi takımla yoğun bir şekilde ilgileniyor.

İmparator'un, sürekli olarak transferle ilgili yönetimden bilgi aldığı ve bir yandan gözlemci ekibiyle gündeme gelen isimler üzerinde toplantılar yaptığı belirtildi. Terim'in, bir diğer yandan Göztepe'yi analiz edip, Belhanda'nın da yokluğunda uygun taktik arayışında olduğu kaydedildi.

Fatih Terim'in, perşembe günü antrenman başında yapılan toplantıda, takımın Göztepe'yi çok ciddiye alması gerektiğinin altını çizerek, "Ankaragücü maçında oyunu bekliyorum. Tüm maç boyunca tempo bir şekilde oynayacağız. Tempolu oynarsak kazanırız. Sizden tam konsantrasyon ve 3 puan bekliyorum." dediği öğrenildi.

Galatasaray, Göztepe ile 26 Ocak Cumartesi günü İzmir'de karşı karşıya gelecek. Lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunan sarı kırmızılı ekip, bu maçtan da 3 puan ile ayrılmak için konsantre oldu.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için