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Fatih Terim'e 1. ligden sol bek!

Yabancı kontenjanını açmak için Carole'yi satmayı planlayan Galatasaray, yerine Boluspor forması giyen Umut Meraş'ı almak istiyor.

Fatih Terim'e 1. ligden sol bek!
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21 Temmuz 2018 10:57
Galatasaray daha önce de gündeminde yer alan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'dan Umut Meraş ile yeniden ilgilenmeye başladı.

Yeni yabancı transferlede yer açmak için Lionel Carole'ü elden çıkarmak isteyen Galatasaray, Boluspor'un 22 yaşındaki sol bekini istiyor.

Bu transfer gerçekleşirse Lionel Carole ile yollar ayrılacak. Umut geçen sezon 29 maçta 2 golle oynadı.

Umut Meraş geçtiğimiz sezon Boluspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 27 maçta forma giyerken, 2 gol 2 asistlik performans sergilemişti.



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