Fatih Terim'e 1. ligden sol bek!

Galatasaray daha önce de gündeminde yer alan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'dan Umut Meraş ile yeniden ilgilenmeye başladı.
Yeni yabancı transferlede yer açmak için Lionel Carole'ü elden çıkarmak isteyen Galatasaray, Boluspor'un 22 yaşındaki sol bekini istiyor.
Bu transfer gerçekleşirse Lionel Carole ile yollar ayrılacak. Umut geçen sezon 29 maçta 2 golle oynadı.
Umut Meraş geçtiğimiz sezon Boluspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 27 maçta forma giyerken, 2 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
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Yeni yabancı transferlede yer açmak için Lionel Carole'ü elden çıkarmak isteyen Galatasaray, Boluspor'un 22 yaşındaki sol bekini istiyor.
Bu transfer gerçekleşirse Lionel Carole ile yollar ayrılacak. Umut geçen sezon 29 maçta 2 golle oynadı.
Umut Meraş geçtiğimiz sezon Boluspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 27 maçta forma giyerken, 2 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın