Galatasaray'da yoğun antrenman temposu, Çaykur Rizespor deplasmanı yaklaştıkça yerini taktik provalara bıraktı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, en doğru 11'i sahaya sürmek için çeşitli denemeler yapıyor. Bu doğrultuda 11'e 11 çift kale hazırlık maçında orta sahanın merkezinde Lemina, Seri, Ömer Bayram üçlüsü tercih edilmişti. Ancak tecrübeli hoca, son taktik provada bu kararını değiştirmiş gibi görünüyor.



Lemina ve Seri'nin yanında bu kez Belhanda'yı deneyen, antrenmanın bir bölümünde Emre Akbaba'ya da görev veren Terim, çalışma sonrasında Faslı yıldızla bir görüşme yaptı.



'ŞAMPİYON OLALIM KONUŞURUZ'



Liglere verilen ara öncesi oynanan Beşiktaş derbisinin devre arasında oyundan aldığı Belhanda'ya bir kez daha şans tanıma kararı alan Terim, 'Kalan haftalara kendini çok iyi hazırla. Transfer işlerini kafana takma. Önümüzde 8 maç var, sadece bunlara konsantre ol. 2 senedir yaptığın gibi son virajda bu takımı yine sen taşıyacaksın. Şampiyon olalım, ondan sonra yine konuşuruz" ifadelerini kullandı.



ÖMER BAYRAM VE EMRE AKBABA...



Rize karşısında Belhanda ilk 11'd e görev yaparsa, Ömer Bayram ve Emre Akbaba kulübede yer alacak. Koronavirüs salgını sonrası güncellenen kurallardan biri de tüm takımlara verilen 5 oyuncu değişiklik hakkı. Fatih hoca işte bu hakkı en verimli şekilde kullanmayı ve Ömer ile Emre'nin tekniğinden ikinci devrede faydalanmayı düşünüyor.



