MUSA, DENAYER VE NDIAYE GÜNDEMDE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yabancı transferinde son sözü söyledi ve kadroda en fazla 14 yabancı istediğini bildirdi."Tribünde oturan yabancı istemiyorum. Kontenjandan fazla yabancıya gerek yok." diyen Terim, transfer çalışmalarının bu doğrultuda yürütülmesini istedi. Yuto Nagatomo'nun bonservisinin satın alan sarı kırmızılıların kadrosunda şu an 13 yabancı bulunuyor.Carole ve Cavanda'ya yeni sezonun planlamasında yer vermeyen Galatasaray yönetimi, mevcut yabancılardan ayrılan olmazsa kadrosuna 3 lejyoner daha katacak.Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet ile söz kesen sarı kırmızılılar, Nijeryalı Ahmed Musa, Belçikalı Jason Denayer ve Senegalli Badou Ndiaye'den ikisini alarak yabancı transferini kapatacak.Yöneticiler, bu oyuncuların kulüpleri ve menajerleriyle görüşmek için hafta içinde İngiltere'ye gidecek.Geçen sezon Akhisarspor'da oynayan Muğdat Çelik ile 1+1 yıllık sözleşme yapan sarı kırmzılılar, Alanyasporlu Emre Akbaba'nın transferi için de girişimlerini sürdüren Galatasaray yönetimi, bu oyuncuyu 3 milyon euro artı futbolcu takası karşılığında renklerine katmayı planlıyor.