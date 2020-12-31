Fatih Terim'den yeni yıl mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajını yayınladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den yeni yıl mesajı
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31 Aralık 2020 19:35
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yıl mesajı yayımladı.

Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz, 'Değer mi?' sorusuna karşılık, 'Gönülden değer.' diyeceğimiz, bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun." ifadelerini kullandı.



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