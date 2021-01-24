Galatasaray'da transferde son gündem, sağ bek oldu.



Şampiyonluğa daha kolay ulaşabilme adına transfer isteyen, bunu da açık açık dile getiren Fatih Terim'in listesinde yer alan isimlerden Onyekuru yeniden takıma katılırken, İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak Başakşehir ile de görüşmeler devam etmekte...



Ancak, Terim'in transferdeki önceliği, Omar Elabdellaoui'nin takımdan uzaklaşması karşısında sağ bek oldu.Yılbaşı gecesi bir kaza geçiren Omar'ın sözleşmesi mecburen askıya alındı.



Sağ beke takviye kararı



Bu sezonun sonuna kadar takıma dönmesi mümkün görünmeyen Norveçli futbolcunun yokluğu sonrasında sağ bek takviyesi kararı alındı.



Terim'in, sağ bek için çeşitli alternatifler üzerinde durduğu belirtildi. Linnes ve Şener'i yeterli görmeyen tecrübeli teknik adamın, en kötü olasılıkla bir sağ bekin kiralanması fikrine sıcak baktığı ifade edildi.



Hedef İsmail Çokçalış



Sarı-kırmızılılar için ilk aday, Bursaspor'un 20 yaşındaki sağ beki İsmail Çokçalış... Genç futbolcu sakatlığı nedeniyle takımının son dört maçını kaçırmıştı ancak dün oynanan Adana Demirspor maçında görev aldı.







