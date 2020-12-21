Fatih Terim'den yeni bir paylaşım

"Kesinlikle Hocam... " yanıtı geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son göreve gelişinde yaptığı "Nerede kalmıştık..." paylaşımın yıl dönümünde yeni bir paylaşım yaptı.Sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımının 3. yıl dönümünde yeni bir paylaşım yapan Fatih Terim "Ve yine biz bize kalmıştık..." ifadelerini kullandı.Galatasaray Kulübü'nden ise Fatih Terim'eİşte Fatih Terim'in paylaşımı...