Fatih Terim'den yedeklere: "Topa girin!"

Beş oyuncusunun koronavirüse yakalanması ve üç ismin de sakatlığı sebebiyle arayışa giren Galatasaray'ın teknik patronu, yedek öğrencilerinden bu şansı çok iyi kullanmalarını istiyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den yedeklere: 'Topa girin!'
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19 Kasım 2020 10:46
Galatasaray Süper Lig'de pazartesi günü Kayserispor ile karşılaşacak. Teknik ekip kanadında ise kadro sancısı var.

As takımdan 5 oyuncu (Omar, Babel, Arda, Belhanda ve Okan) Covid-19'a yakalandı, Falcao'nun sakatlığına Luyindama ve Etebo eklendi. Ve hâl böyle olunca da teknik direktör Fatih Terim, kulübedeki Aslanlara sarıldı.

Cimbom'da tek iyi gelişme olarak Saracchi'nin takımla çalışmalara başlaması görülüyor.

"Herkes topa girsin"

İşte böyle bir atmosferde Fatih Terim kadroda mecburen değişime gidecek.

Omar'ın yerine Linnes'e, Luyindama'nın yerine de Donk'a forma verecek olan Fatih Hoca, sol bekte Emre Taşdemir'i, önünde de Saracchi'yi denedi. Orta üçlüde de Taylan, Emre Kılınç ve Emre Akbaba'nın beraber oynatmayı planlayan Terim, yedek Aslanlara da motivasyon yüklemesi yaparak, bu şansı iyi kullanmaları gerektiğini vurguluyor.




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