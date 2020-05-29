TERİM'DEN SNEIJDER AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör olacağı konuşulurken, bu konuyla ilgili Fatih Terim'den açıklama geldi.Hasan Şaş'ın istifasının ardından Hollanda basını, gelecek sezon Fatih Terim'in yeni yardımcısının Wesley Sneijder olacağını öne sürdü. Deneyimli teknik adam, Sneijder iddiasına yanıt verdi.Türkiye Gazetesi'nden Öcal Uluç, Sneijder'in Galatasaray'a teknik direktör olarak döneceği yönündeki iddiayı Fatih Terim'e sordu. Fatih Terim bu soru üzerine "" açıklamasını yaptı.Deneyimli teknik adam Fatih Terim'in açıklamasının ardından Wesley Sneijder'in Galatasaray'a geri dönüş ihtimali ortadan kalkmış oldu. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılılarda, Hasan Şaş'ın yerine gelecek isim merakla beklenmeye başlandı.