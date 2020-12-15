Fatih Terim'den uyarı; "Sakın yapmayın!"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi futbolcularını uyardı.

Abone Ol
Fatih Terim'den uyarı; 'Sakın yapmayın!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2020 11:33
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Darıca Gençlerbirliği maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu "Kupa maçları, hele hele tek ayaklı maçlar her türlü sürprize açıktır. Sizden çok dikkatli olmanızı ve kendinizi sahaya vermenizi istiyorum." diye konuştu.

Türkiye Kupası'nı istediğini belirten Fatih Terim "Tarihe bir kupa daha yazdırmak için bu bir başlangıç olacak" sözleriyle oyuncularına mesaj verdi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için