Fatih Terim'den uyarı; 'Karabükspor'a saygı duyun'

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teknik direktörfutbolcularını hem deplasman, hem de rakibi küçük görmemeleri konusunda uyardı.Kardemir Demirçelik Karabükspor'un ligde son sırada olmasının futbolcularını rehavete sürüklememesini isteyen Terim, "Kesinlikle rehavet istemiyorum. Rakibe saygı duymazsanız saygı görmezsiniz" dediği öğrenildi.Türk Telekom dışına çıkınca yaşanan düşüşe bir anlam veremeyen Terim'in bu yüzden oyuncularının dikkatini çektiği de bildirildi. Bu sezon deplasmanda 20 puan kaybeden ve yine son 7 dış saha maçında 6 yenilgi alan sarı-kırmızılılarda Terim, şampiyon olmak için bu tabloyu değiştirmek zorunda olduklarının altını çizdi.Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, sakatlığının ardından iki maçtır kadroya alınan ama şans bulamayan Fernando konusunda yine kararsız...Karabük Stadı'nın zeminiyle ilgili bazı tereddütler bulunduğu ve bu yüzden sarı-kırmızılı teknik adamın Brezilyalı futbolcuyu sahanın tam halini gördükten sonra oynatmak istemediği ifade edildi. Fernando ilk yarının son haftasında, Göztepe ile yapılan maçta zemin kaynaklı bir sakatlık geçirmişti.