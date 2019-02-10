Fatih Terim'den uyarı; 'Fırsatı değerlendirelim'

bugün sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Alanyaspor deplasmanında mühim iki puan bırakan Galatasaray, dün lider Medipol Başakşehir'in evinde BB Erzurumspor'la berabere kalması sonrası büyük sevinç yaşadı.Başakşehir ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray için, Trabzonspor karşılaşması çok daha büyük bir önem kazandı. Sarı-kırımzılılar, 3 puanla birlikte yeni bir seri başlatmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim de dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Önümüze çok ciddi bir fırsat geldi. Bu gelen şansı iyi değerlendirmeliyiz. Aksi bir durum bizi hedefimizden de uzaklaştırır. O yüzden ciddi bir konsantrasyon bekliyorum" diyerek oyuncularından galibiyet beklediğini dile getirdi.Hafta içi babasını kaybeden ve hayatının en zorlu günlerini geçiren teknik direktör Fatih Terim, önceki gün ve dün kurmaylarıyla birlikte Trabzonspor maçının şifreleri üzerinde yoğun bir mesai harcadı. Tecrübeli teknik adamın hedefi ve oyuncularına aktardığı konu, maçın erkenden kopartılması. Karşılaşmaya çok iyi başlamaları gerektiğini futbolculara aktaran Terim, savunmanın hücum çok önemli destek vermesi gerektiği, savunmanın önde kurulacağını ve rakibi yarı sahasına hapsedileceğini söyledi. Topun mümkün olduğunca rakip yarı alanda kalması gerektiğini ifade eden başarılı çalıştırıcı kanatlar ve kenar beklerden de sıkça orta yapmasını istedi. Terim, Diagne, Belhanda ve Ndiaye'den kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istedi.Galatasaray'ın yeni transferi Diagne, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Trabzonspor maçında çıkacak. Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis ücretiyle kadroya katılan Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı takımdan kalan cezasını tamamladı. İlk maçına çıkacak olan için çok heyecanlı olan yıldız oyuncu, gol atmayı çok istediğini söyledi.