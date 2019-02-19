Fatih Terim'den uyarı; 'Dikkat! Ateşle oynuyorsun'

Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında yaptığı hareketlerle kırmızı kart görme tehlikesi yaşayan Diagne'ye, "Daha sakin olmalısın" uyarısı yapılırken, teknik direktör Fatih Terim, "Performansından memnunum. İnşallah bir gol atarsa çok daha rahat edeceğiz" dedi.Galatasaray'ın 4-1'lik skorla galip geldiği Kasımpaşa karşılaşmasında, 3 gol birden atma başarısı gösteren Feghouli kadar konuşulan bir diğer isim de Diagne idi. Ara transfer döneminde 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Senegalli forvet, eski takımına karşı 90 dakika sahada kalırken, gol ya da asist üretemeyince yoğun eleştirilere hedef oldu. Söz konusu eleştiriler sonrası gözlerin çevrildiği teknik direktör Fatih Terim ise, Diagne'den memnun olduğunu söyledi. Oyuncunun çok koştuğuna dikkat çeken Terim, şu değerlendirmeyi yaptı:"Diagne belki gol atmıyor ama oyun içerisinde rakip defansın tamamen ona konsantrasyon sağlaması, bizim geride koşan oyuncularımız için boş alan oluşturuyor." Maçta Feghouli ve Belhanda'nın attığı gollerde Diagne'nin rakip defansı üstüne çekmesinin büyük payı olduğunu savunna Terim, "Gol atmadığı için göze batıyor. İnşallah o da atmaya başlarsa çok daha rahat edeceğiz" diyerek oyuncusuna duyduğu güveni ifade etti. Fatih Terim ve ekibinin değerlendirmeleri sonucunda Mbaye Diagne'nin eleştiri alan tek yönü zaman zaman gerektiğinden fazla sert oynaması ve 'kart görme riskinin' yüksek olması.Trabzonspor karşılaşmasının 8. dakikasında elle müdahaleden sarı kart gören Diagne, 42'de de Rodallega'ya müdahalede bulununca atılma tehlikesi yaşamıştı. Kasımpaşa maçının 6. dakikasında Diagne'nin sağ eli Youssef'in suratına çarpmış, birçok hakem hocası bu pozisyon için 'Kırmızı kart görmeliydi' demişti.Sarı kırmızılı teknik heyet Senegalli yıldıza, her maçın final niteliği taşıdığını hatırlatıp, "Daha dikkatli ol. Öfkene yenilmemen gerekiyor. Alabileceğin bir ceza hem seni hem bizi zor durumda bırakır" uyarısında bulundu.