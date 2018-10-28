Fatih Terim'den uyarı; 'Biz eksik değiliz'

Üst üste gelen sakatlıklar sonrasındada ağır bir yara aldı. Schalke 04 maçında kadro kurmakta zorlanan Fatih Terim ve kurmayları bir de Nagatomo'yu kaybetti ve Eren Derdiyok'un de sakatlığına engel olamadı.Tüm oyuncuların tedavisi sürerken teknik heyet oyuncuları Yeni Malatya maçına hazırlarken eksikleri de bir kenara bıraktı.Oynayabilecek durumdaki isimlere seslenen teknik direktör Fatih Terim, böyle fırsatların çok zor geldiğine dikkat çekti: "Burası G.Saray! Kimsenin bir diğerinden ne eksiği var ne de fazlası. Sakatlıklar nedeniyle çok sayına arkadaşınız kadroda yok. Ancak yerine forma giyeceklerin eksiği yok. Biz eksik değiliz! Bu durum birçok oyuncumuz için de önemli bir fırsat. Yeni Malatya maçındaki performans sizi takım içinde, taraftarın ve camianın gözünde de çok farklı bir yere getirebilir.Herkes elinden geleni yapmak zorunda. Benim sizlerin performansınızdan en ufak bir şüphem yok. Eminim ki elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Zaten bunun için de buradasınız. Sizler G.Saray forması giymeyi hak ettiğiniz için bu kulüptesiniz ve bunu da göstermeniz gereken bir zamandasınız."