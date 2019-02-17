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Fatih Terim'den tüm takıma Trezeguet uyarısı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa maçı öncesi Trezeguet'e dikkat çekti

Fatih Terim'den tüm takıma Trezeguet uyarısı
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17 Şubat 2019 13:43
Fatih Terim oyuncularını Kasımpaşa maçına konsantre etti. Kasımpaşa'nın geçen sezon kendilerini 2-1 yendiğini hatırlatan tecrübeli teknik adam rakiplerinin son 4 maçında aldıkları yenilgilerin kendilerini aldatmamasını istedi.

TREZEGUET ÜZERİNDEN UYARILARDA BULUNDU

Fatih Terim, kendi eksiklerini karşı takıma çok pozisyon verme ve ceza sahası dışından şut çektirme olarak anlattı. Pozisyon verme konusunda daha derli toplu durmalarını istedi.

İmparator ayrıca Trezeguet'nin ceza sahası dışından şut denemelerine engel olmalarını talep etti. Diagne'yi kaybettikten sonra Kasımpaşa'ın tek silahının Trezeguet kaldığının da altını çizen Terim, "kanatlardan getirmeyin ve kontratak yemeyin" uyarısını yaptı.

Trezeguet hem sezon başı hem devre arası Galatasaray'ın gündemine gelimiş ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.

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