Fatih Terim'den tüm takıma Beşiktaş motivasyonu

Galatasaray'da tüm dikkatler Beşiktaş derbisine çevrildi. Demir Grup Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan ve 2 puan bırakan Cimbom, pazar akşamı oynanacak zorlu karşılaşmayı kazanıp yeni bir seri başlatmanın planlarını yapıyor.Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılarak 20 yıl sonra Kadıköy'de 3 puan sevinci yaşayan sarıkırmızılılar Beşiktaş'ı da yenerek aldığı başarılı sonuçlara bir yenisi daha eklemek ve ilk yarıdaki mağlubiyeti de telafi etmeyi amaçlıyor.Galatasaray deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybetmişti. Her açıdan kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına Sivas maçındaki hatalarını anlattı veifadesini kullandı.Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile çıkış halinde olduğunu da hatırlattı.