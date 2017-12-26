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Fatih Terim'den transfer taktiği; Mourinho...

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, transfer döneminde yakın dostu olan teknik adamlardan yardım isteyecek.

Kaynak: Milliyet
Fatih Terim'den transfer taktiği; Mourinho...
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26 Aralık 2017 08:35
Galatasaray'da devre arasında transferi yönetecek olan teknik direktör Fatih Terim, transfer için, yakın arkadaşı olan birçok teknik adamdan yardım isteyecek.

Göztepe galibiyetiyle ara döneme moralli giren sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam, başta yakın arkadaşı Manchester United'ın dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho birçok isimden destek alacak. Terim'in, Manchester United'ın başında olan Portekizli teknik adamla görüşüp, fikrini soracak.

LUKE SHAW OLUR MU?

Fatih Hoca'nın Mourinho ile görüşecek olması akıllara sol bek için İngiliz ekibinin gözden çıkardığı Luke Shaw'u getirdi. Terim'in, 22 yaşındaki sol bek için yakın dostundan yardımcı olmasını isteyebileceği öğrenildi. Manchester United 37.5 milyon euro bonservisle Southampton'dan aldığı İngiliz futbolcu bu sezon yeterli şansı bulamadığı gibi gözden iyice düştü.

TRANSFER MESAİSİ

Diğer taraftan yine Terim'in ikili ilişkileri ile transferde başka isimlerin transferi için de düğmeye bastığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın İtalya, Almanya ve Brezilya gibi ülkelerdeki dostlarını Galatasaray'ın menfaati için devreye sokarak çalışmalarda bulanacağı bildirildi. Böylece Fatih Terim, ikinci yarı hazırlıkları başlayıncaya kadar bu konuda mesai harcayacak.



4: Dört sezon önce 37.5 milyon euro bonservis bedeli ile Southampton'dan, Manchester United'a gelen Luke Shaw 52 maçta şans buldu. Rakip kalelere gol göndermeyi başaramayan yıldız futbolcu, 2 asist yaptı.





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