Fatih Terim'den transfer mesajı; 'Dünyanın sonu değil'

Teknik Direktörü'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında transferle ilgili konuştu.Transfer için uğraşacaklarını ve takımdan ayrılıklar olacağını kaydeden deneyimli hoca, "Cezalı olduğunuz zaman, paranız olmadığı zaman, satarak alma eyleminde bulunduğunuz zaman Hiç transfer yapmama ihtimalimiz var, gerektiği zaman yapmadık, gerektiği zaman da oyuncu sattık, sadece oyuncu almadık, gerektiği zaman yarışma içinde oyuncu sattık, oyuncu verdik. Olmazsa da dünyanın sonu değil, kadromuz içerisinden oraya bir yama yapacağız. Şu anda da iyi oynuyorlar zaten. Son 3-4 gün transfer bizde de, dünyada da çok hareketli geçecektir. Biz de arkadaşlarımız da bu hareketliliğe bakacağız. Hem ekonomik hem de teknik olarak bize uygun olursa bakacağız ama gidecekler de olacak" dedi.