Fatih Terim'den transfer isteği! '2 golcü alalım'

Sezon başından beri sürekli sakatlanan ve son olarakderbisi başlamadan önce ağrısı olduğunu söyleyerek maça çıkmayançok kızdırdı.Galatasaray Teknik Direktörü, yönetimle bir görüşme yaparak, "Mali şartları biliyorum ama lütfen bunu zorlayalım. Ocak ayında 1 değil 2 tane golcü alalım. Eren sürekli olarak problem yaşıyor" dedi.Terim'in Muğdat'a ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Ayrıca mukavelesi bu sezon sonunda bitecek olan Eren'e yeni sözleşme teklif edilmeyecek. 30 yaşındaki tecrübeli forvetle yollar tamamen ayrılacak.Derbi sonrası rotayı Şampiyonlar Ligi'ne kıran Sarı-Kırmızılılar, yarınki kritik Schalke 04 deplasmanı öncesinde hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular hırslıydı.