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Fatih Terim'den transfer isteği! "2 golcü alalım"

Galatasaray'da Fatih Terim sürekli sakatlık sorunu yaşayan Eren'i sildi ve yönetimden, iki golcü birden talep etti.

Kaynak: Akşam
Fatih Terim'den transfer isteği! '2 golcü alalım'
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05 Kasım 2018 02:58
Sezon başından beri sürekli sakatlanan ve son olarak Fenerbahçe derbisi başlamadan önce ağrısı olduğunu söyleyerek maça çıkmayan Eren Derdiyok, Fatih Terim'i çok kızdırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü, yönetimle bir görüşme yaparak, "Mali şartları biliyorum ama lütfen bunu zorlayalım. Ocak ayında 1 değil 2 tane golcü alalım. Eren sürekli olarak problem yaşıyor" dedi.

MUĞDAT'LA BAŞLAYACAK

Terim'in Muğdat'a ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Ayrıca mukavelesi bu sezon sonunda bitecek olan Eren'e yeni sözleşme teklif edilmeyecek. 30 yaşındaki tecrübeli forvetle yollar tamamen ayrılacak.

GÖZLER SCHALKE'DE

Derbi sonrası rotayı Şampiyonlar Ligi'ne kıran Sarı-Kırmızılılar, yarınki kritik Schalke 04 deplasmanı öncesinde hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular hırslıydı.



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