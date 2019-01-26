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Fatih Terim'den transfer göndermesi

Cezasını tamamlayan Fatih Terim, Göztepe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'den transfer göndermesi
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26 Ocak 2019 18:40
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'deki Göztepe maçı öncesi kısa bir açıklamada bulundu.

Cezasını tamamlamasının ardından kulübedeki yerini alan Fatih Terim, maç öncesinde ince bir transfer göndermesinde de bulundu.

Kadrodaki genç oyuncuların fazlalığının hatırlatılması üzerine tecrübeli teknik adam ''Belhanda'yı, Emre Akbaba'yı ve Asya Kupası'nda olan Yuto'yu saymazsak kadromuz da bu. Bu yani'' ifadelerini kullandı.

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