Fatih Terim'den transfer açıklaması

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den transfer konusunda açıklama geldi.

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Fatih Terim'den transfer açıklaması
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20 Ağustos 2020 12:09
Mert Hakan Yandaş ve Bernard Mensah'ın ezeli rakiplere gitmesinin teknik direktör Fatih Terim'i kızdırdığı iddia edilmişti

Hatta yönetimle bu yüzden aralarının 'limoni' olduğu iddiası gündeme gelmişti. Ancak tecrübeli teknik adamın sıkıntı yaşamadığı bildirildi.

Fatih Terim'in, "Transfer konusunda yönetime herhangi bir kırgınlığım yok. İki oyuncu da listemizin üst sıralarında yer almıyordu. Ayrıca biz Galatasarayız her zaman B ve C planlarımız var. Yolumuza devam ederiz" dediği öğrenildi.

Sarı kırmızılılar özellikle orta sahanın ortasını güçlendirmek için çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Fatih Terim'in yakın zamanda basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı da gerçekleştirmesi bekleniyor. 

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