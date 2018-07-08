"SÜPER KUPA'YA HEPSİ YETİŞECEK"

"TOLGA SAKAT, İSTANBUL'DA DAHA RAHAT..."

"TARIK ÇAMDAL VE ERAY İŞCAN GİDİP OYNAMALI"

FATİH TERİM'DEN TRANSFER İTİRAFLARI!

, İsviçre kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kamp çalışmaları hakkında konuşan Fatih Terim, "Florya'dan sonra İsviçre kampımız başladı. 21 Temmuz'da Valencia ile oynadıktan sonra İstanbul'a döneceğiz ve kısa bir ara sonrası tekrar kampa gireceğiz. İki hazırlık maçı daha oynayabiliriz. İstanbul'da sadece fiziksel çalışmalar yaptık. İsviçre kampında fizik teknik ve taktik üzerine çalışacağız." dedi.Takımdaki bazı oyuncular hakkında bilgi veren Fatih Terim, "Muğdat Çelik'in hiçbir sorunu yok. Adapte oluyor. Elenme sıralarına göre futbolculara izin verdik. Belhanda burnunda küçük bir operasyon geçirdi. Yuto'ya izin verdim. Fernando Muslera'ya biraz daha izin verdik. Hepsinin Süper Kupa'ya yetişeceğini düşünüyorum." diye konuştu.Kamp kadoruana alınmayan Tolga Ciğerci ile ilgili soruları yanıtlayan Fatih Terim, "Tolga zaten sakat, bildiğiniz gibi tedavi oluyor. 20 günden daha fazla zaman gerekiyor. İstanbul'da daha rahat tedavi olur. Oyunculara kıza gibi bir lüksümüz yok. Kararlarla ilgili tasarruf hakkımız var. Umarım Tolga iyileşir ve döner." ifadelerini kullandı.Tarık Çamdal ve Eray İşcan'la ilgili görüşünü aktaran Terim, "Tarık Çamdal'ın oynamasını gerektiğini söyledim. Eray İşcan'a da bunu söyledim. Oynamak bazen birçok şeye iyi gelir. Ne kadar ekonominiz ya da kazandığınız fazla olursa olsun, oynamanın keyfini size vermez. Oynarsanız, hem manevi hem de maddi olarak fazla kazanırsınız. Tarık'ın gidip oynaması gerekiyor. Eray'ı bıraktığımız zaman çok önemli maçlarda oynattım. Gidip oynamalılar ve kendilerini kanıtlamalılar. En kısa zamanda yeni kulüplerine gideceklerini düşünüyorum." açıklamasını yaptı.Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Fatih Terim, "Mevcut kadromuzu korumak istedik. Kritik olan Nagatomo ve Denayer'di. Donk imzaladı. Denayer de inşallah olur. Mevcut kadromuzu koruduktan sonra ihtiyacımıza göre almaya özen göstereceğiz. Gücümüz yettiği kadar transfer yapacağız. Bazı yerlere ihtiyacımız var. Olayları saptırmadan şunu söylemekte yarar var; 31 Ağustos'a kadar olan zaman dilimi, her kulüp için olduğu gibi Galatasaray adına da önemli bir zaman dilimi. Takip edeceğiz, bakalım neler olacak." diyerek sözlerini noktaladı.