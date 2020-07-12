Fatih Terim'den TFF'ye; "Kasamız para taşacak"

Fatih Terim, TFF'nin aldığı yeni yabancı kararını bir kez daha eleştirdi.

Haber; Sporx.com
Fatih Terim'den TFF'ye; 'Kasamız para taşacak'
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12 Temmuz 2020 18:04
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı kararını bir kez daha eleştirdi.

TFF'nin aldığı kararı "kinayeli" bir şekilde eleştiren Terim, "TFF'nin yabancı kararını bir kez daha eleştiren Terim, "Futbolumuzda herhangi bir yapısal, tesisleşmeyle ilgili bir sorunumuz yok! TFF'nin kendisinden önce alınan kararları değiştirerek kendi kararını koymuştur, hepimiz bu karara uyacağız. Kulüplerimizin kasası zaten dolup taşıyor, bu kararla daha da taşacak!!! Avrupa'da daha fazla futbolcu oynatacağız, doğru!!! TFF şu ana kadar ne karar aldıysa" şeklinde konuştu.



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