Fatih Terim'den TFF'ye çağrı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ercan Güven'in sorularına Instagram TV'de cevap verdi.
Fatih Terim, UEFA ve mali konularla ilgili sorulan soru için çözüm önerilerini anlattı.
Fatih Terim gelinen noktayı değerlendirirken ''Açıkçası bu geldiğimiz noktada, bana göre bu bir sonuç. Buraya gelene kadar birçok önemli ceza verildi. UEFA bir şeyi uygulamak isterse önce tavsiye şeklinde yapar. Sonra uygulamaya bakar ve karar verirse, kural haline getirirdi. Biz bu sonuca gelinceye kadar keşke eli sopalı UEFA gelmeden biz kendimiz bir şeyler değiştirseydik. Biz kendimiz bu işi çok doğru yönetebilseydik. Hepimiz için söylüyorum. Bu geminin içinde olan herkes sorumludur. Bizim bir takım alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Davranışlarımızı, mevuzatı, markayı yukarıya taşıyacak bir davranış içinde olmalıyız'' ifadelerini kullandı.
Harcama alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini dile getiren başarılı teknik adam ''Dikkatli davranmak lazım. Yine söylüyorum, harcama alışkanlıklarımız, bakış açılarımız, hedeflerimiz yani ülke futbolunun kültür değişimine ihtiyacı var. Bu kritik aşamayı ancak böyle atlatabiliriz. Korkarım ki eğer atlatamazsak işler daha kötüye gidecek. Daha acımasız kararlar çıkacak. Bizim belki bağlı olduğumuz kurum UEFA, TFF ama bizim onları beklemeden doğruyu bildiğimiz için başlamalıyız'' dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu'na da çağrı yapan Fatih Terim ''Önce kulüpler bir araya gelecek. Asgari müşterekte birleşilmeli. Kulüplerden sonra TFF. Türkiye Futbol Federasyonu, devlet kuruluşlarından yardım almalıdır. Onun desteği olmadan bireysel çabalarla bir sonuca varamayız'' şeklinde konuştu.
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Fatih Terim, UEFA ve mali konularla ilgili sorulan soru için çözüm önerilerini anlattı.
Fatih Terim gelinen noktayı değerlendirirken ''Açıkçası bu geldiğimiz noktada, bana göre bu bir sonuç. Buraya gelene kadar birçok önemli ceza verildi. UEFA bir şeyi uygulamak isterse önce tavsiye şeklinde yapar. Sonra uygulamaya bakar ve karar verirse, kural haline getirirdi. Biz bu sonuca gelinceye kadar keşke eli sopalı UEFA gelmeden biz kendimiz bir şeyler değiştirseydik. Biz kendimiz bu işi çok doğru yönetebilseydik. Hepimiz için söylüyorum. Bu geminin içinde olan herkes sorumludur. Bizim bir takım alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Davranışlarımızı, mevuzatı, markayı yukarıya taşıyacak bir davranış içinde olmalıyız'' ifadelerini kullandı.
Harcama alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini dile getiren başarılı teknik adam ''Dikkatli davranmak lazım. Yine söylüyorum, harcama alışkanlıklarımız, bakış açılarımız, hedeflerimiz yani ülke futbolunun kültür değişimine ihtiyacı var. Bu kritik aşamayı ancak böyle atlatabiliriz. Korkarım ki eğer atlatamazsak işler daha kötüye gidecek. Daha acımasız kararlar çıkacak. Bizim belki bağlı olduğumuz kurum UEFA, TFF ama bizim onları beklemeden doğruyu bildiğimiz için başlamalıyız'' dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu'na da çağrı yapan Fatih Terim ''Önce kulüpler bir araya gelecek. Asgari müşterekte birleşilmeli. Kulüplerden sonra TFF. Türkiye Futbol Federasyonu, devlet kuruluşlarından yardım almalıdır. Onun desteği olmadan bireysel çabalarla bir sonuca varamayız'' şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın