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Fatih Terim'den tam puan; Eren Derdiyok

Schalke maçı öncesi sakatlık sorunlarıyla uğraşan Galatasaray'da yüzleri güldüren isim, bu sezon süre aldığı 10 maçın 6'sında gol atma başarısı gösteren Eren Derdiyok oldu.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'den tam puan; Eren Derdiyok
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20 Ekim 2018 09:34
Bafetimbi Gomis'in sezon başı ayrılmasından sonra büyük soru işareti olan santrafor bölgesinde, şu ana kadar Eren Derdiyok gösterdiği performansla Galatasaray camiasını memnun etti.

Son olarak oyuna sonradan girdiği Bursaspor maçında takımının beraberlik golünü atan Eren Derdiyok, bu sezon toplam 6 gole ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde 1 ve TFF Süper Kupa'da 1 gol atan Eren Derdiyok, süre aldığı 10 maçın 6'sında rakip fileleri havalandırmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçı öncesi sakatlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'da Eren Derdiyok performansıyla Fatih Terim'in de yüzünü güldürdü.



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