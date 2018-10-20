Fatih Terim'den tam puan; Eren Derdiyok

'in sezon başı ayrılmasından sonra büyük soru işareti olan santrafor bölgesinde, şu ana kadargösterdiği performanslacamiasını memnun etti.Son olarak oyuna sonradan girdiği Bursaspor maçında takımının beraberlik golünü atan Eren Derdiyok, bu sezon toplam 6 gole ulaştı.Spor Toto Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde 1 ve TFF Süper Kupa'da 1 gol atan Eren Derdiyok, süre aldığı 10 maçın 6'sında rakip fileleri havalandırmayı başardı.UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçı öncesi sakatlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'da Eren Derdiyok performansıyla Fatih Terim'in de yüzünü güldürdü.