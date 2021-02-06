Fatih Terim'den Szalai için özel talimat

Ligin ilk yarısında oynanan derbide Erol Bulut sürpriz şekilde Ozan Tufan'ı 10 numaraya koymuş ve Marcao'ya yaptırdığı presle Galatasaray'ı bozmuştu. Bu kez aynı taktikle sarı-kırmızılılar ezeli rakibini mat etmeye çalışacak. Fatih Terim savunmadan topları çıkaran Szalai'ye baskı yapılmasını istedi. Sabah Gazetesi'nde yer alan, "Szalai'yi kilitle Fener'i hapset!" başlıklı haber şu şekilde...



Terim'in talimatıyla Galatasaraylı oyuncular, Fenerbahçe'nin Macar stoperine oyun kurdurmayacak. Hücuma çıkarken 4-1-4-1, savunmada 4-3-3 dizilişine dönecek sarı-kırmızılı takımda Belhanda'ya ekstra sorumluluk verildi. Faslı 10 numara, top Fenerbahçe'deyken Taylan'a yardım edecek, atağa çıkılırken de ceza sahası içine destek verecek.



BELHANDA'NIN YENİLGİSİ YOK



Galatasaray, Younes Belhanda'nın görev yaptığı 7 Fenerbahçe derbisinde yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, Faslı orta sahanın forma giydiği F.Bahçe maçlarında 1 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da 136 resmi karşılaşmada görev alırken toplam 22 gol ve 23 asist üretti.



